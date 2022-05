The Chainsmokers nos cuentan todo sobre 'So far so good', su último álbum

¿Sabías que el restaurante español preferido de The Chainsmokers se llama 'Los Caracoles' y está en Barcelona ? ¿O que cuando vienen a pinchar a nuestro país las horas se les pasan 'volando'? El dúo acaba de lanzar su cuarto álbum de estudio, 'So far so good' , y en Más Wally Tarde, ¡sabemos todas las novedades!

So far so good, el nuevo álbum del dúo The Chainsmokers, se presenta como uno de los proyectos más especiales de toda su trayectoria. Con un total de 13 canciones, lo que destaca de la producción es la variedad de países por los que ha pasado para ser cocinado a fuego muy lento: Los Ángeles, California, Nueva York, Hawái... cosechando, en pocos días, éxito en todo el mundo. En Más Wally Tarde, no hemos perdido ni un minuto en preguntarles qué canción les gusta más del álbum, así como detalles sobre el proceso de creación y producción, ¡o incluso qué es lo que más les conecta con España!

Originarios de Nueva York, Andrew y Alex llegaron a lo más alto con su sencillo Selfie, que entró al top 20 de los mayores éxitos semanales en países como Australia, Canadá y Reino Unido. Más tarde, llegaría Roses, Closer o Don't let me down para consolidarles entre los mejores artistas y productores de la década, además de otorgarles numerosas nominaciones y premios, como los Grammy.

¿Quieres ver todo lo que nos han contado? ¡Vamos!