La llamada de Juanma Romero a Blas Cantó

Te interesa Blas Cantó busca un amor de película 'Americana' junto a Echosmith

Antes de cantar en Sevilla, Juanma Romero no ha querido dejar pasar la oportunidad de desearle buena suerte a Blas Cantó, durante el Me Pones Más de esta tarde. Blas dará un showcase exclusivo, en el que Americana será la banda sonora más esperada. Y el cantante lo tiene claro: "estoy contento de regresar".

Ha sido una conversación en la que Juanma ha querido saber cómo se sentía Blas antes de volver a dar un concierto y él no ha decepcionado con sus respuestas. "Es una dualidad, son sentimientos encontrados. Hay ganas de volver, pero, por otra parte, me siento inseguro", le ha confesado Blas a Juanma Romero. El artista, como siempre, no ha tenido problemas en transmitir sus emociones más íntimas, como destila también en sus canciones. El artista disfruta del éxito en el que se ha convertido su último temazo, Americana, una canción que ha lanzado junto al grupo Echosmith. De seguro, esta noche, su voz sonará en toda Sevilla para que su público coree sus letras a pleno pulmón.

El concierto será este martes 19 en la ciudad hispalense a las 20:00 en el Teatro Fundación Cajasol de Sevilla. Europa FM ha puesto a disposición de nuestros oyentes la posibilidad de conseguir 40 invitaciones dobles para no perderse a Blas Cantó en directo.