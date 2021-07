Coldplay y otras 6 bandas internacionales que han grabado sus videoclips en Barcelona

Que Barcelona es una ciudad que engancha no es nada nuevo, sino que le pregunten a Woody Allen cuando decidió rodar Vicky Cristina Barcelona, con Scarlett Johanson y Penélope Cruz, como principales reclamos de la cinta. El parque de la Ciutadella, la Rambla, la Sagrada Familia y, por supuesto, el Park Güell se convirtieron en los principales escenarios de la película de Woody Allen.

Otras más sorprendentes, como El maquinista -la película de Christopher Nolan, que contaba con un Christian Bale irreconocible como protagonista- nos dejaba ver el Tibidabo durante una de sus secuencias. Incluso, Batman protagoniza un cómic en la ciudad condal, con guion de Mark Waid y dibujos de Diego Olmos. ¿El título? No fueron demasiado originales: Batman Barcelona. Y así podríamos seguir ampliando la lista, hasta llegar al grupo Coldplay y el rodaje de su último videoclip en Rubí.

Los integrantes de Coldplay han estado esta semana en Barcelona, grabando en las antiguas piscinas de Castellnou de Can Mir, en Rubí, su próximo videoclip, según ha informado en exclusiva La Vanguardia.

Así, Marta Lozano nos menciona otros nombres importantes de la industria que también pasaron por la emblemática piscina de Rubí: "algunos ejemplos son el vídeo musical de ‘Trumpets’ de Sak Noel y Sean Paul o el del rapero SoniOne e incluso un anuncio de Nike que protagonizó Ronaldinho en 2012".

Y si antes os contábamos que Barcelona había sido lugar de inspiración para cineastas y dibujantes, el mundo de la música no iba a ser menos, por supuesto. Aquí os dejamos con nuestro listado.

6 bandas y artistas internacionales que han rodado un videoclip en Barcelona

Dua Lipa graba Physical en Barcelona

Sí, la cantante Dua Lipa rodó su famosa canción Physical en Barcelona. En concreto, el vídeo se grabó en la Fira de Barcelona, un lugar de gran tamaño donde se celebran eventos de gran calibre.

Kylie Minogue en Barcelona

La famosísima Kylie Minogue grabó en Barcelona el video de Slow, un tema de su trabajo Body Lenguajes. Este es un videoclip, especialmente, recordado porque fue grabado en la Piscina Municipal de Montjuic. El vídeo habla por sí solo.

Shakira sobre patines en Barcelona

Cuando vamos al vídeo de Loca, nos acordamos de Shakira sobre patines paseando por el paseo marítimo de Barcelona, pero también su baño en una fuente o su coqueteo con unos moteros y el posterior viaje a lomos de una Harley Davidson.

Evanescence en el Gótico

Evanescence trasladó al barrio Gótico de Barcelona uno de sus temas más simbólicos, como ha sido y sigue siendo My Immortal.

George Michael y el Circo Raluy

George Michael aprovechó la estancia del Circo Raluy en Barcelona para grabar el videoclip de Let Her Down Easy. Se trata de un vídeo en blanco y negro muy emotivo, en el que aparecen bailarinas, trapecistas y caravanas circenses.

U2 graba en Tarragona

Vale, para mencionar a U2 había que viajar hasta Tarragona, pero no podíamos dejar este listado sin la mítica banda rock. En aquella oportunidad, los músicos viajaron hasta la Punta del Fangar, en uno de los extremos del Delta de Ebro, para grabar el temazo que sigue siendo Vertigo.