Billie Eilish pide disculpas después de la filtración

Directores de cine como James Gunn, famoso por sus películas dedicadas a los Guardianes de la Galaxia de Marvel u actrices como Gina Carano, una de las caras conocidas de The Mandalorian, han pagado el precio de haber metido la pata en las redes sociales. La joven cantante Billie Eilish ha sido la última damnificada por unas declaraciones, muy desafortunadas, que pronunció años atrás. Y es que ya se debería saber: las redes sociales no olvidan.

Hace tan solo unos días, un usuario de TikTok filtraba un vídeo recopilatorio de la cantante donde se la puede escuchar, claramente, pronunciando unas burlas racistas. Eilish usa el término chink, una palabra que, en inglés, resulta muy despectivo contra la comunidad china. En el vídeo, cuyo origen se desconoce, también aparece el hermano de la cantante, Finneas, además de un compañero de producción. El vídeo filtrado ha desatado la indignación en la comunidad china, quienes han llegado a pedir unas disculpas públicas por parte de la artista musical.

La historia de una polémica

Marta nos cuenta todos los detalles del conflicto, cuyo origen está en un vídeo que fue grabado durante su época adolescente: "Billie Eilish tenía unos 13 o 14 años, cuando se le escucha diciendo un insulto racista ‘chink’, que hace referencia a la comunidad china y que en inglés tiene una connotación muy negativa. Muchos fans chinos se han sentido ofendidos al oír este insulto y han llegado a pedir que se veten sus canciones en su país".

Finalmente, Billie Eilish ha pedido perdón a través de su Instagram y ha dicho que se siente muy avergonzada. Desde Me Pones Más, citamos las palabras de la cantante: “no pretendía en ninguno de mis actos haber hecho daño a otras personas, y me rompe completamente el corazón ser etiquetada ahora de un modo que pueda causar dolor a quien me escucha”.

Las disculpas de Billie Eilish

Las disculpas de Billie Eilish se hicieron mediante una larga secuencia de stories en Instagram. Algunas de las frases destacadas fueron: “Hay un vídeo mío de cuando tenía 13 o 14 años dando vueltas por ahí, donde suelto una palabra de una canción que, en ese momento, no sabía que era un término despectivo usado contra los miembros de la comunidad asiática”. Por si todo esto fuera poco, su actual pareja, el actor Matthew Tyler Vorce, también fue acusado de lanzar comentarios homófobos, recuperados también mediante sus redes sociales del año 2012. El actor tuvo que disculparse por llamar "cerdita" a la cantante Adele.