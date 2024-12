CON JUANMA ROMERO

El abuelo de Vanesa no vio nacer a su hija por terminar de fabricar una radio

El objeto más antiguo que aún conserva Vanesa, oyente de Me Pones desde Barcelona, es ni más ni menos que ¡una radio! Y no una radio cualquiera, sino una fabricada en 1956 con las propias manos de su abuelo... Pero la historia no acaba ahí, porque el hombre finalizó de montar la máquina el mismo día en que nació su hija, a quien no vio nacer por terminar su tarea... ¡No te pierdas la historia con Juanma Romero!