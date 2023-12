Ana y Fran consiguen que Juanma Romero ponga 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey

Ana y Fran le han hecho el lío a Juanma Romero desde Sevilla para que pongan el exitazo navideño de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You.

La pareja, muy fan de la navidad, ha llamado a Me Pones para pedir este icónico villancico, y han apelado al lado más emocional de Juanma para convencerlo y que suene esta canción en Europa FM.

Y es que la pareja está trabajando en Alemania y han querido dedicar este villancico tan especial a todas aquellas personas que, por su trabajo, pasan las fiestas fuera de su país lejos de sus seres queridos.

Los intentos del locutor de evitar a la reina de la Navidad se han visto frustrados por esta encantadora pareja que ha querido repartir la felicidad desde la radio, y los intentos subliminales de Marta Lozano para que pinche la canción en Me Pones.

¡No te pierdas el vídeo de Juanma Romero siendo perseguido por el espíritu de Mariah Carey!