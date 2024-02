GASTRONOMÍA EN ME PONES

Arroces sí, pero con leche... ¡No! Jose desvela la comida que no soporta

Hoy preguntamos en Me Pones... ¿Cuál es la comida que le encanta a todo el mundo, pero a ti no te gusta? Y al revés, cosas que no suelen gustarle a nadie, pero a ti te encanta. Jose, de Getafe (Madrid) nos cuenta que a él le flipa el arroz, pero no soporta el arroz con leche. Ama la paella, el arroz negro, tres delicias... ¡Pero con leche, ni de broma!