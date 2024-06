Desde Sevilla

A Fran no le gusta la tortilla poco hecha, por mucho que digan las redes sociales

Juanma Romero está animando la mañana desde Me Pones preguntando a nuestros oyentes por esa comida o bebida que les parece que está sobrevalorada... Fran lo tiene claro: la tortilla poco cuajada, esa que tanto gusta en redes sociales. El sevillano nos ha contado entre risas que no le gustaría encontrarse con "un pollo piando en medio de la tortilla". Pero Juanma parece que no opina lo mismo...