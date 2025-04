CON JUANMA ROMERO EN 'ME PONES'

Isaac, el taxista que canta en el coche porque se olvida que lleva a gente detrás

Nuestro oyente Isaac nos ha regalado un momento hilarante en este domingo de Me Pones con una anécdota sobre un viaje con unas clientas de su taxi... "Un día, con Madre Tierra (Oye) de Chayanne, empecé a cantar y cuando escuché unas risitas miré hacia atrás y pensé: 'Tierra, trágame'... Me quedé cortadísimo, no sabía ni qué decir, iba todo el camino callado...", le ha contado a Juanma Romero.