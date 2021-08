Paola Cruz, la mejor educadora infantil de España: "La educación es una oportunidad para desligarte de lo que no eliges cuando naces"

En Buscando Vocaciones, son grandes profesionales los que nos cuentan qué le entusiasma de su trabajo para inspirar a estudiantes de Bachillerato y ayudarles a decidir a que se quieren dedicar en el futuro. Se trata de una iniciativa de Atresmedia Radio y la Universidad Europea de Madrid en la que grandes profesionales cuentan por qué se decantaron por su rama de conocimiento.

Paola Cruz es la fundadora de las escuelas Dino School y ha sido elegida como la mejor educadora infantil de toda España. Sin embargo, no siempre tuvo las oportunidades al alcance de su mano. Nació en Ecuador, en el seno de una familia muy humilde, y eso marcó mucho como ve ella la educación, como una oportunidad.

"Algo fundamental en mi vida fue cuando descubrí, con 9 años, cuando pude entrar a un centro de alto rendimiento donde me daban una beca por el deporte, que se puede comer tres veces al día. Entiendo la educación como una oportunidad para poder desligarte de eso que no eliges cuando naces", recuerda.

La educación va de oportunidades y la suya llegó gracias a Sor Isabel. "Con ella firmé ese pacto para poder presentarme a una prueba y conseguir una beca para la Universidad. Ella me asignó una cantidad económica y me dijo que mi obligación era permitir que otros jóvenes tuviesen la misma oportunidad que me estaba dando ella", cuenta.

Empezó la carrera y llegó a España como profesora de infantil. A pesar de tener trabajo asegurado, de la Cruz quiso fundar sus propias escuelas, con una idea educativa diferente, que tratase al niño dejando que desarrolle su actividad. Así se fundaron las Dino School. "Los niños, la infancia, leen los ojos, huelen la energía".