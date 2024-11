CON JUANMA ROMERO

Patricia hizo pellas para ir a un concierto de Estopa y la mentira salió mal

Las mentiras tienen las patas muy cortas, y Patricia lo aprendió con apenas 15 años. Desde Zaragoza, la oyente de Me Pones explica que no quería perderse por nada del mundo el segundo concierto de Estopa al que iba a acudir en su vida. Y si para eso había que mentir a sus profesores y saltarse clase, lo hacía. Lo bueno: Patricia y sus amigas se lo pasaron en grande. Lo malo: la mentira no duró mucho... ¡Escucha su historia completa ante las risas de Juanma Romero!