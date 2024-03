CON JUANMA ROMERO

Me pones - domingo 17 marzo de 2024

¿Qué objeto has perdido y reencontrado en alguna parte?, ¿qué es lo más valioso que te has encontrado en un lugar público? Juanma Romero pregunta por tus hallazgos en chaquetas olvidadas, el desván, entre los cojines del sofá... Y siempre acompañado de la mejor música. No han faltado tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre.