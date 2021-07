"Sé todo lo que puedas ser": la importancia de dedicarse a lo que uno le apasione

No es elegir un trabajo, por elegir un trabajo. Es elegir un futuro profesional que te apasione. Porque esa es la única forma de dar lo mejor de uno. Rafael Bengoa , consultor de salud pública y exsesor de Obama, lo defiende en Buscando Vocaciones , la iniciativa de Atresmedia Radio y la Universidad Europea de Madrid, y recuerda el lema del ejército americano: "Sé todo lo que puedas ser".

El entorno en el que creció fue determinante para Rafael Bengoa. Su padre le enseñó a ver la medicina como una herramienta social, y le enseñó también a amar la profesión a la que se ha dedicado toda su vida hasta llegar a ser asesor de Barack Obama.

Rafael Bengoa no tuvo esas dudas a las que se enfrentan muchos jóvenes -—seis de cada diez— al terminar el bachillerato y decidir su futuro laboral. La experiencia del ahora consultor de salud pública puede servir como inspiración para todos ellos. La cuenta en Buscando vocaciones, la iniciativa de Atresmedia Radio y la Universidad Europea de Madrid.

"Ese entorno lo he respirado y me ha influido muchísimo en relación a todas las decisiones que he tomado después", cuenta el especialista, que recuerda perfectamente el día que pegó el salto y empezó a volar solo como médico.

Defiende que la medicina no es una profesión, es una vocación. "Lo hemos visto en plena pandemia, si hubiese sido una ocupación, la mitad de los profesiones no hubiesen ido a sus puestos de trabajo a arriesgar sus vidas", asegura en la sección de Juanma Romero en ¿Me pones?.

Más enfermería y más trabajo social

La pandemia ha disparado un 30% el interés por las carreras de la rama sanitaria, pero los profesionales faltarán de cara a un futuro, asegura. "Todo el mundo sabe que vivimos más, es un éxito demográfico en nuestro país, pero lo que vamos a necesitar es gente en los servicios sociales y mucha enfermería", apunta sobre el futuro de España, uno de los países con mayor esperanza de vida.

La medicina también tendrá un papel relevante y además el futuro se pinta más exigente para los profesionales. Según Bengoa, los médicos van a tener que enfrentarse a constantes exámenes que no tuvieron que pasar los de su generación.

"Sé todo lo que puedas ser"

Sea dedicándose a las profesiones de la rama sanitaria o sea dedicándose a cualquier otra profesión, el consejo de Bengoa es volcarse con lo que uno hace. Y, para volcarse, hay que dedicarse a lo que a uno le gusta.

"El ejército americano tiene un dicho que dice: Sé todo lo que puedes ser. Y es bastante importante porque hay muchas personas que en su trabajo no se colocan en una situación de ser todo lo que pueden ser", dice Bengoa, para el que es importante estar en un sitio en el que te apasione lo que está haciendo.

Eso no es lo que pasa a día de hoy. Las estadísticas dicen que el 85% de la gente no está en un trabajo en el que no les complace lo que está haciendo.