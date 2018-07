El creador de Los Simpson salva la vida a un toro gay

El animal no será sacrificado gracias a la ayuda del creador de Los Simpson que lo ha comprado.

No era un semental. Este toro irlandés se fijaba más en los otros toros que en las vacas que se paseaban a su alrededor. Los dueños decidieron que era un trasto que había que sacrificar pues no servía para nada. Sin embargo, no será finalmente sacrificado después de que varios donantes, entre ellos Sam Simon, coproductor de "Los Simpson", hayan aportado dinero suficiente como para que el toro pudiera ser comprado por una asociación de protección de animales.

Esta historia se conoció a través de un periódico del condado de Mayo, en el oeste de Irlanda, que reveló la historia del toro gay. Tras descubrirse la noticia, la asociación irlandesa de protección de animales Aran inició una campaña con el fin de recaudar 5.000 libras -6.250 euros- para comprarlo y mantenerlo con vida.

Según anunció el portavoz de la asociación Aran, John Carmody, uno de los creadores de Los Simpson donó la cantidad íntegra que se pedía para salvar al animal.