Un hombre se convierte en Hulk de por vida

Se disfraza del increíble Hulk y ahora no puede quitarse la pintura.

Aunque el titular parezca una broma no lo es. Paulo, un joven brasileño seguidor del superhéroe verde, decidió disfrazarse atendiendo a las características del personaje de ficción. Para ello debía colorear su cuerpo de verde. El problema es que la pintura que utilizó no era lavable. El chico pasó horas en el lavabo intentando recobrar sin éxito el aspecto de su piel.

Esto es más serio de lo que parece a simple vista, ya que la pintura utilizada en el disfraz contenía un alto índice de plomo que puede haber causado a Paulo un envenenamiento por esta sustancia, por el momento no ha tenido ningún síntoma.