Se tatúa el recibo de su cena en el brazo

Stian Ytterdahl, un joven del suroeste de Noruega, ha demostrado su pasión por las hamburguesas inmortalizando la cuenta de su última cena en su brazo derecho. Ytterdahl tuvo que tatuarse el recibo en su brazo como un 'castigo' impuesto por sus amigos, según informa el Daily Mail.

El estudio Sabelink Tattoo fue el encargado de realizar el tatuaje en el brazo de Stian y reconoció que es el más extraño que ha hecho nunca.

Tal y como afirma el blog de Antena 3 Esto no es noticia, Stian Ytterdahl comentó "Recibí un correo electrónico de mi padre diciendo: ¿Qué demonios has hecho? ¿Crees que vas a venir a casa con eso?. Quizás cuando tenga 50 ó 60 años ya no me haga gracia, pero ahora es mi elección".