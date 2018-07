Los consejos del médico que recomienda vivir con una cerveza en la mano y un bocadillo en la otra

¿Alguna vez un médico de cabecera os ha aconsejado que no dejéis de beber alcohol? ¿Y que no practiquéis ejercicio? ¿No, verdad? Eso es porque no habéis topado con el Dr. Paulo Ubiratan, director médico en el Hospital de Porto Alegre en Brasil.

Las declaraciones de este médico en una entrevista en la TV local de Brasil han generado bastante revuelo entre la comunidad médica y las redes sociales.

Entre otras cosas, el médico ha afirmado que no es necesario hacer ejercicio para llevar un estilo de vida saludable. "El corazón está hecho para latir una cantidad de veces determinadas. No desperdicie esos latidos en ejercicios. Su periodo de vida se gastará, independientemente de su uso. Acelerar su corazón no va a hacer que usted viva más. Eso es como decir que usted puede prolongar la vida de su coche conduciendo más deprisa. ¿Quiere vivir más? Échese la siesta", asegura el doctor.

Entonces, ¿hacer ejercicio no nos ayuda a reducir las probabilidades de padecer obesidad? "Absolutamente no. Ejercitar un músculo lo único que hace es aumentar el tamaño del músculo", explica el doctor.

En cuanto al tema de la alimentación, Ubiratan asegura que como las vacas comen hierba y maíz (que son vegetales), el filete que extraemos nosotros de la vaca será la mejor manera de aportar vegetales en nuestro sistema, en vez de consumir verduras directamente.

Urbiratan desmonta también una de las premisas más extendidas: que el alcohol es perjudicial para el organismo. "El vino está hecho de fruta. El brandy es un vino destilado, lo que significa que se elimina el agua de la fruta de modo que usted saque mayor provecho de ella. La cerveza también está hecha de cereales. No limite demasiado su consumo", asegura el médico.

Por último, en cuanto al chocolate, el doctor recomienda tomarlo para ser feliz. "La vida no debe ser un viaje para la tumba, con la intención de llegar sano y salvo, con un cuerpo atractivo y bien preservado. Lo mejor es emprender el camino, con una cerveza en la mano y un bocadillo en la otra. El mejor final es haber tenido mucho sexo y un cuerpo completamente gastado, totalmente usado, gritando: mereció la pena, qué viaje tan extraordinario…"