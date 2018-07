Expedientan a una guardia civil por ir al baño porque le ha bajado la regla

El pasado 8 de marzo, coincidiendo precisamente con el Día de la Mujer; una agente de la Guardia Civil recibió un trato vejatorio por parte de un teniente que terminó en la apertura de un expediente a la mujer.

La agente estaba destinada a la vigilancia a bordo de un coche patrulla en el Consorcio de Barcelona cuando le bajó la menstruación de forma inesperada, lo que le obligó a ausentarse de su puesto unos minutos para ir al baño.

Al volver un teniente le recibió a gritos por haber abandonado su sitio de trabajo y cuando ella le explicó el motivo no se lo tomó precisamente mejor: "A mí no me cuentes milongas, vas al baño antes o después del punto de control pero no durante", ha explicado el abogado de la agente a El País.

La mujer consideró que había recibido un trato injusto y por ello pidió hablar con un supervisor, pero le enviaron con el teniente con el que había tenido el conflicto. Finalmente pudo explicarle lo sucedido a un capitán, que según el abogado de la agente no debió entender bien lo ocurrido ya que una semana después le abrieron un expediente por abandonar su puesto de trabajo.

Por este motivo la mujer ha pedido que se active el protocolo de acoso laboral, aunque de momento no se ha producido.