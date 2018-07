Jiftip es una pegatina adhesiva que se coloca sobre la punta del pene para tratar de impedir la salida del semen. El objetivo de este producto es aumentar el placer sexual sin tener que usar preservativo, impidiendo la salida del semen tras la eyaculación.

El mecanismo de este nuevo producto, que se vende a través de su web por 6 dólares, es bastante sencillo: tan sólo hay que limpiar la zona en la que se tiene que colocar, y pegar la pegatina sobre el meato urinario,el orificio por donde sale el semen.

Jiftip, la peligrosa pegatina para el pene utilizada como anticonceptivo / Agencias

Jiftip, la peligrosa pegatina para el pene utilizada como anticonceptivo / Agencias

Ya véis que parece sencillo pero a la vez peligroso, ya que este producto no ha sido respaldado por ningún estudio científico y además no evita las enfermedades de transmisión sexual. Esta pegatina no es demasiado segura ya que no evita la salida de los espermatozoides de una forma tan efectiva como los preservativos.

Aquí te dejamos el vídeo explicativo: