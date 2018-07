Una madre escucha el latido del corazón de su hijo fallecido en el cuerpo de otra persona

Anna Ricks no pudo contener las lágrimas tras volver a escuchar el latido del corazón de su hijo, que falleció en un repentino accidente de coche el pasado septiembre. El órgano del joven fue donando a un hombre mayor y éste quiso darle esta emotiva oportunidad a Anna.

Anna Ricks, una mujer de Carolina del Norte (Estados Unidos), perdió a su hijo Greg, de 31 años, en un accidente de coche. Él no sobrevivió pero su corazón quedó en buen estado, así que pudieron transplantárselo a un hombre que lo necesitaba.

Greg Robbins padece una enfermedad cardiovascular que en 2016 hizo que sufriera un ataque al corazón. El marzo del año pasado se le puso en lista de transplantes y pocos meses después apareció el corazón del hijo de Anna, que también se llamaba Greg.

Ahora, trascurridos seis meses después de la operación, ambas familias han querido conocerse. Gwen, la mujer de Greg, quiso inmortalizar el momento en el que Anna, ayudada con un fonendoscopio, escucha el corazón de su hijo en el cuerpo de Greg. Un momento tremendamente emocionante que ha encogido el corazón de las redes sociales.

"Al principio Anna Ricks dijo que no a los médicos cuando le preguntaron si quería donar los órganos de su hijo, pero a los pocos minutos cambió de opinión y aceptó", asegura Gwen, la mujer de Greg, "Si no hubiera cambiado de idea mi marido seguramente no estaría vivo hoy, porque sólo le quedaban unas semanas de vida. Greg Ricks y su madre, Anna, son mis héroes", añadía la mujer en la publicación.