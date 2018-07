Taxi Dona, el servicio de taxis solo para mujeres

Todas aquellas que vuelven a solas a casa de madrugada tiene una opción más si no quieren que sea un hombre el que les lleve a casa: Taxi Dona es un servicio creado por taxistas mujeres para llevar a mujeres de todas las edades de vuelta a casa de forma segura.

¿Tienes miedo a ser violada en un taxi? Aquí está el taxi sólo para mujeres. Aunque parezca una exageración no son pocas las mujeres que tienen reparos en subirse a un taxi conducido por un desconocido para volver a casa de madrugada. También es la preocupación de muchos padres con hijas adolescentes, que piden que sean mujeres las que lleven en taxi a sus hijas de vuelta a casa.

Frente a esta demanda Sonia López, una taxista valenciana de 38 años, ha creado Taxi Dona, un servicio de taxis exclusivo para mujeres. "Se me ocurrió porque recibíamos muchas llamadas de padres que pedían que fuese una mujer la que llevase y recogiese a su hija adolescente de la discoteca. Da mucho reparo volver sola a casa o subirte con alguien que no conoces. Lo digo con todo el respeto a los compañeros, porque no todos son iguales, pero una mujer siempre va más tranquila si va con una mujer. Y nosotras como conductoras también vamos más tranquilas", explica su creadora en una entrevista .

Aunque Taxi Dona solo funciona en Valencia, en otras provincias también se ha intentado implementar un servicio similar, aunque se ha descartado por la poca demanda en ciudades como Madrid o Barcelona. Por el contrario, este tipo de servicio triunfa en países como Estados Unidos, Inglaterra, México, Pakistán o Egipto.