Escándalo en un club de fútbol brasileño por una masturbación colectiva

El club de fútbol Sport Club Gaúcho, de la ciudad de Passo Fundo (al sur de Brasil), se ha visto envuelto en la polémica al difundirse un vídeo en el que uno de sus jugadores masturba a dos de sus compañeros mientras un cuarto graba la escena.

La directiva ha rescindido el contrato de los cuatro jugadores implicados, todos titulares. En una entrevista a un medio local el presidente del club, Gilmar Rosso, se ha defendido de las acusaciones de homofobia tras tomar esta decisión: "Lo que ha pasado es un acto de indisciplina. Desde el inicio de la temporada, todos sabían que no podían envolver el Gaúcho en imágenes y vídeos sin autorización de la directiva. Si el vídeo tuviera carácter heterosexual, se hubiera tomado la misma decisión".

Además, Rosso resaltó en la entrevista que el Gaúcho tuvo las primeras aficiones homosexuales de Brasil, hace ya 40 años: "No tenemos ningún prejuicio, no somos guardias de la moral y no tenemos el poder de la policía para controlar lo que hacen los jugadores en sus días libres".