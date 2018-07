Una mujer defiende darle el pecho a su bebé mientras tiene relaciones sexuales

Tasha Maile tiene un canal de Youtube bajo el nombre “Spiritual Tasha Mama” en el que cuenta con casi 530.000 suscriptores. Toda una influencer. Sin embargo, uno de sus vídeos generó más controversia de lo que ella se esperaba y, dos años después de publicarlo, aún recibe comentarios negativos y críticas por su decisión.

La americana originaria de San Diego es madre de tres niños y, con la publicación de ese vídeo, fue considerada una de las peores madres de internet hasta la fecha. Por eso ha decidido colgar otra grabación en la que defiende mantener relaciones a la vez que le daba el pecho a su bebé, aunque asegura que el pequeño estaba dormido.

“Mi niño de 3 meses no me dejaba soltarlo en ningún momento, de manera que estaba agarrado a mi todo el día. Hicimos lo que hicimos cuando estaba durmiendo encima de mí, así que no tenía nada que ver con mi hijo. Mi hijo no estaba involucrado en el acto que hacíamos”, cuenta Tasha remarcando la palabra “durmiendo”.

La youtuber tiene a los fans divididos en este asunto, aunque los que la siguen saben que se dedica a concienciar sobre temas tabú en relación con el cuerpo humano. De hecho, ella misma aparece muchas veces en los vídeos amamantando a sus hijos y en más de una ocasión se la ha podido ver con muy poca ropa.