Una mujer tiene un orgasmo de tres semana cada vez que da a luz

Emily Street tenía mucho miedo al dolor del parto, así que recurrió a la hipnosis para intentar mitigar los dolores derivados de ese duro trance cuando se quedó embarazada de su primer hijo, y vio que la fecha de acercaba. Y no solo no sitió dolor, sino que experimenta una sensación de euforia que se aproxima al orgasmo y que, en esta última ocasión, se prolongó durante tres semanas.

La técnica le enseña a respirar de forma distinta a la que enseñan habitualmente en las clases de preparación al parto, con respiraciones lentas y largas, con las luces tenues y música. El parto fue muy bien y Emily relacionó la euforia que sintió durante el alumbramientos con las intensidad hormonal que general un orgasmo, pero que le duró tres semanas. “Durante el parto y las tres semanas posteriores tuve una sensación de un orgasmo constante. Fue increíble”, asegura.

Emily Street dando a luz a uno de sus hijos / SWNS.com

Emily tiene tres hijos más, Ernie de siete años, Roo de cinco y Pip de tres, y asegura: “La gente piensa que la hipnosis aplicada al parto es algo hippie, de la new age, pero no lo es. Es real, una vuelta a los principios básicos. Amo cada minuto que estuve de parto. No quiero más hijos, pero me encantaría tener esa sensación de nuevo”: Con todos sus hijos hizo igual, por eso anima a todas las mujeres a someterse a hipnoterapia para afrontar el parto.

Emily trabaja ahora como consultora en una clínica de fertilidad en Reino Unido y utiliza su experiencia para ayudar a otras madres a prepararse para el parto. “Enseño la fisiología del parto usando diagramadas para explicar cómo está hecho el útero. Explico cómo trabaja todo junto, por qué necesitas respirar muy bien y relajar los músculos en lugar de tensarlos.” La diferencia entre un parto bueno y otro malo puede “cambiar la relación entre una madre y su hijo”, comenta.

Como todo, esto debe funcionar a un porcentaje de mujeres no demasiado elevado (se supone), y al resto no, porque de otro modo no entiendo que no lo enseñen en cada escuela de preparación al parto.