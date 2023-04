Andy y Lucas dejan a cuadros a Chenoa: "Te escribimos para colaborar en el disco '20 años en más de 20 canciones"

Andy y Lucas celebran dos décadas en la música con 20 años en más de 20 canciones, un disco recopilatorio lleno de colaboraciones que sale a la venta el viernes 5 de mayo.

El dúo gaditano incluye 24 canciones en este trabajo y solo una la interpretan en solitario. "Tanto la quería no tiene colaboración. Es el único tema del disco que se ha quedado sin ella", ha contado Andy en su visita a Chenoa en Tómatelo menos en serio. "Lo iba a hacer Antonio José pero se perdió por el camino. Historias de la discográficas...".

20 años en más de 20 canciones nació como un disco que iba a tener 12 canciones, pero Andy y Lucas se vino arriba y pronto cambiaron de planes. "Fuimos llamando a compañeros y después escribimos a muchísimos compañeros por Instagram A ti te escribimos...", ha contado Lucas a Chenoa, que se ha quedado a cuadros.

"¿A mí?", ha preguntado extraña. "Sí, pero no pasa nada...", le ha contestado Lucas, que ha señalado que también escribieron a Pablo Alborán o a Abraham Mateo, con quien cantan Son de amores. "Cayó por ahí. Me llamó un día que estaba en un centro comercial y me preguntó si aún estaba a tiempo", ha seguido contando sobre el cantante, que se ha unido al disco junto a su hermano Lérica.

En la búsqueda incansable de colaboradores, Lucas ha reconocido que se vino muy arriba y un día vio una serie en la que salía una actriz cantando y le escribió pensando que era cantante. "Confundí los Emmys con los Grammys".

La noche más legendaria de Andy y Lucas

Andy y Lucas han presentado su nuevo disco en Tómatelo menos en serio y también se han enfrentado a la pregunta obligada. ¿Cómo y cuándo fue su noche legendaria? Aquí cada uno tiene una historia personal.

"¡La tengo! Fuimos a Málaga a un programa de radio que ese día invitó a Diego Armando Maradona, el futbolista. Yo estuve comiendo con el periodista hablando después de su programa y dijo 'Ahora viene Maradona para acá. Yo soy un friki del fútbol. Cogí la guitarra, le empecé a cantar. Eso está en YouTube", ha contado. "Cuando terminé de cantar dijo 'tú, tú y tú, venid a mi habitación'. Yo flipando".

Subió a la habitación para seguir la fiesta. "Viví muy bien el momento, en aquella época la adición que tenía ya no la tenía, pero tenía una bebida energética y se la tomaba sin parar. Tú has dejado la otra pero... no veas... Fue anecdótico. Fue una noche legendaria.... ¡Coño, he estado con Maradona".

La noche de Andy no se queda corta y tiene a Chenoa como protagonista. "Fue en 2008, estábamos los 3 en Venezuela, en Caracas. Coincidimos Bustamante, Luis Fonsi... y del hotel no salimos. Terminamos en una boda en el mismo hotel", ha contado el cantante sobre su noche legendaria.

"Estábamos muy agusto, había fietsas temáticas en varias plantas y terminamos en una boda", ha añadido Chenoa, que perdió la noción del tiempo. "Casi pierdo avión".

