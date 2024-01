Antonio Resines pacta con Chenoa el nombre de su personaje en 'Serrines, madera de actor'

¡Primer programa de Tómatelo menos en serio en 2024! Hemos querido contar con un invitado estrella y no podía ser otro que el gran Antonio Resines, uno de los actores más grandes de nuestro país, que se ha pasado por el bar regentado por Chenoa y Ventura para, entre broma y broma, presentar su nueva serie Serrines, madera de actor.

Hay pequeñas similitudes entre el protagonista y el actor, como que su apellido es Serrines y que se hizo famoso por una serie llamada Los Tocino. Todo pura casualidad... El cántabro reconoce que "tiene que ver con la realidad, pero está muy distorsionada" y deja claro que "hay que reírse de uno mismo como forma de tomarse la vida menos en serio".

Son muchas las estrellas que aparecen y todas interpretan a personajes, es decir, nadie tiene su verdadero nombre. Chenoa ha dejado caer que estaría interesada en hacer un cameo en la segunda temporada y Resines ha aceptado, siempre y cuando se cambie el nombre. "En México, me llamaban Chochona o Chaona", ha propuesto la cantante.

A todos les ha encantado el primero, así que ha quedado adjudicado para su papelito en Serrines, madera de actor.

El verdadero motivo del fin de 'Los Serrano'

Resines ha recordado el éxito de la mítica serie Los Serrano, revelando que no terminó porque fuera mal, sino porque ya no podían más: "Estábamos agotados y no podíamos más porque fueron más de cinco años con capítulos de ochenta minutos".

Nacido en la localidad cántabra de Torrelavega, ha anunciado un proyecto de futuro que tiene y es montar allí un cine porque todos los que hay están en Santander.

Y echando la vista al pasado, hemos sacado el tema que Antonio comenzó la carrera de Derecho, aunque la terminó dejando para meterse en Ciencias de la Información, donde encontró a las primeras personas con las que hizo películas: "Si hubiera acabado Derecho sería un abogado de fama internacional. Tuve la suerte de dejarlo porque mi vida hubiera sido muy distinta y nuestro primer film Ópera prima, fue un poco de broma.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

