Belén Aguilera presenta 'Nadie me ha preguntado': "Transmite la idea de estar en una isla desierta"

En Tómatelo menos en serio hemos querido ponernos muy electrónicos y para ello no podía faltar Belén Aguilera, una de las artistas del momento. La cantante ha estrenado recientemente Nadie me ha preguntado, el tercer tema de su EP Metanoia que saldrá en junio.

La barcelonesa también ha compartido un visualizer hecho con animación 3D de la canción que muestra a una mujer como una isla. Ella misma ha explicado que se debe a que el single "transmite la idea de estar en una isla desierta y alejada de los demás".

Qué significa 'Metanoia', el título de su próximo EP

Con Metanoia, Belén busca romper con sus anteriores proyectos y apostar por un estilo distinto: "Metanoia significa 'camino hacia la autocuración' y sale en un momento de cambio en mi vida personal y espiritualmente".

En este sentido, todo el EP está basado en "su mundo interior". "En cada pieza quiero que todo sea un poco onírico, entre mi fantasía y la realidad", ha destacado.

La intérprete de Camaleón ha señalado que le gusta mucho indagar en un sonido concreto y cuando lo hace, prefiere pasar a otro y ahora le toca el turno a la música electrónica: "Quiero explotar esta rama con letras más duras y melodías más crudas".

Más allá de este proyecto, Belén Aguilera ha descartado estrenar colaboraciones por ahora: "Estoy muy a gusto con lo que estoy haciendo y quiero crear algo que se identifique conmigo". Por eso, lo importante en este momento es "sentar los pilares" y más adelante pensará en unirse a otros.

La amistad de Belén Aguilera y Lola Índigo

La artista se codea con algunos de los grandes de la música y ha reconocido que "no ha sido un bum, sino que ha sido natural" y uno de los ejemplos es Lola Índigo: "No me doy cuenta de que es famosa porque para mí es mi amiga".

Como no podía ser de otra forma, ha detallado cuál fue su noche más legendaria. Tuvo lugar durante en Primavera Sound de 2022, donde juntó a sus amigos de Madrid y Barcelona y vio a Charlie XCX: "Este fue el primer festival al que fui sin trabajar porque cuando era más joven no tenía dinero".

