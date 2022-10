Cepeda descubre la pregunta que le dejó Eva Soriano en 'Tómatelo menos en serio'

Europa FM ha dado la bienvenida a su nuevo late night show, Tómatelo menos en serio, presentado por Chenoa. El programa ha incorporado una curiosa sección llamada 'un mensaje en una botella'. Este consiste en que el invitado actual debe dejar una nota al invitado que vendrá el día siguiente, sin saber quien será este.

Durante el primer programa, la invitada y madrina del show fue Eva Soriano, que confesó que su sueño era ser actriz, hasta que se cruzó la comedia en su vida. Además, también nos habló de detalles muy interesantes como cual había sido su noche de fiesta más loca, su peor cita o como era ella de niña.

Dejó un mensaje en la botella para el invitado de este viernes, que ha sido Luis Cepeda y se ha llevado una sorpresa cuando ha abierto la nota: "¿Alguna vez has consumido pulpo?".

"Claro, he comido pulpo muchas veces, pero me sorprende la palabra consumir porque suena a esnifar. Yo no he esnifado pulpo nunca", ha respondido entre muchas risas.

Ahora ha faltado saber qué pregunta dejará el cantante para el próximo invitado, pero habrá que esperar hasta el jueves que viene.