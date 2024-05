Chenoa adelanta una frase de su próxima canción y revela que está escrita por Julia Medina

¡Exclusiva de Tómatelo menos en serio!

Chenoa ha contado durante la visita de Julia Medina que ella está detrás de su próxima canción, aunque no ha aclarado cómo se llama ni cuándo sale. La presentadora del late night de Europa FM ha insistido en que cuando escuchó el tema se enamoró de él: "Esto me pasa con pocas canciones".

Sucedió antes del arranque de Tu cara me suena, detallando que en ese momento Julia y ella no se conocían. "Me puse a grabar y el compositor David Santisteban me presentó la canción y dije 'esta es mi canción, es para mí'", ha contado la artista argentina.

"Yo le pregunto de quién es y me dice que es suya, de Ludovico y Julia Medina. A mí el nombre me sonaba, pero no habíamos empezado aún TCMS", ha reflexionado. Cuando comenzó el programa, se dio cuenta que allí estaba su compositora, pero no le dijo nada porque "no la conocía mucho" y fue Bustamante quien la ayudó.

"Le pregunté a David Bustamante si podía decírselo y me dijo 'si, es encantadora' y fui y le dije que mi próxima canción era suya", ha anotado Chenoa.

¡Y hay más! Artista y compositora han adelantado una frase de la canción: "Una frase dice 'salvándome sola', es una manera de mandar feedback al de enfrente".

