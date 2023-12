Chenoa cuenta cómo ha cambiado su dieta en los últimos dos meses

Ale Agulló aprovechó el momento de independizarse para publicar un libro de recetas, del que ha hablado con Carlos Marco, Ventura y Chenoa este jueves en Tómatelo menos en serio.

La tiktoker recoge en Recetas para independizarte sin morir (de hambre) en el intento una lista de recetas sencillas y asequibles para que vivir lejos de nuestros padres no le pase factura a nuestra alimentación.

El tema ha inspirado a la presentadora para confesar cómo ha cambiado su alimentación en los últimos dos meses y (spoiler) ahora es mucho mejor.

"Soy cocinillas pero ahora han venido mis padres, están conmigo en casa, llevan dos meses. Mi padre cocina muy bien y yo pongo cara [de buena] cuando me pregunta qué quieres comer hoy", ha contado la presentadora sobre cómo ha conseguido este cambio en su dieta. "Pero, aunque no le haga esto, ahora me está haciendo cremas de puerros naturales, va todos los días al mercado, es fresco... No como hago yo, que hago lo que puedo", ha seguido.

Ha hecho esta confesión después de contar cuáles son los platos que mejor se le dan —tortilla francesa, tosta de aguacate...— y advertir que, aunque su abuelo tenía un restaurante con estrella michelín, nunca le dejó entrar en la cocina.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

