Chenoa: "A la gente no le gustan los bizcochos que hago porque saben a zapato"

Este viernes hemos recibido en Tómatelo menos en serio a Diego Nister, un creador de contenido valenciano que también se dedica a la música, sin embargo, antes de ser viral tenía un local de comida preparada. Aprovechando su presencia, hemos querido discutir en grupo sobre los alimentos que más nos gustan y la respuesta de Chenoa nos ha dejado perplejos.

La presentadora ha confesado que le gusta mucho cocinar, sobre todo platos veganos. Uno de sus preferidos es el bizcocho para "no tener que comprar galletas" y se los va repartiendo durante la semana. Eso sí, no parece que a sus amistades les gusten mucho: "Saben a zapato porque no tienen ese sabor de ultraprocesado".

"La gente me mira raro diciendo '¿le has puesto azúcar?' y yo respondo 'la idea es que no lleve'", ha contado.

Además, nos ha adelantado varios consejos para hacer bizcochos veganos: "Le pongo algarroba y para hacer de chocolate, un poco de sirope y plátanos muy maduros que tienen mucho azúcar e higo".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

