Chenoa reconoce que lo pasó mal por Suzete en la gala 0 de 'Operación Triunfo'

Operación Triunfo ha vuelto y lo ha hecho con Chenoa como maestra de ceremonias. La presentadora de Tómatelo menos en serio debutó el lunes 20 de noviembre como maestra de ceremonias en la gala 0, que ha comentado con Andrea Compton, Masi y Ginebras este jueves en el late night de Europa FM.

Hay mucho que comentar del primer programa, aunque antes hay que hacer un guiño al pasado. Porque Chenoa se enfrentó a la gala 0 con un traje de chaqueta blanco en el que llevaba sobreimpreso el número 89, su número de casting en OT 2001. "Pensé: 'Yque salgo por primera vez voy a hacer el guiño de yo también he hecho un casting", ha señalado la cantante que pasó las pruebas cuando tenía 26 años. "Era de las más mayorcitas".

"Del casting de Chenoa hubo un momento muy divertido que decía 'tengo 16 años, no soy una niñata", ha recordado Compton antes de entrar a hablar de esta edición. "Me preguntaban si te decimos que te dejes el pelo largo y te pongas minifalda... y yo decía: 'Yo sé perfectamente que eso no me queda bien y no me lo voy a poner por más que tú me lo pidas". "En esa época lo de la mujer fuerte se llevaba poquísimo y lo digo ya", ha apuntado la presentadora, que ya entonces se mostraba muy segura de sí misma.

Los momentos de la gala en que peor lo pasó Chenoa

Ya entrados en la edición de 2023, Chenoa ha confesado que hubo momentos en que no lo pasó bien. No fue cuando le repetían por el pinganillo sin parar "vas muy lenta, vas muy lenta" porque la gala se estaba yendo de hora, sino por los nervios del debut y de volver a su casa.

"Estaba igual de nerviosa que ellos, los abrazaba porque yo también lo necesitaba", ha contado la cantante que condujo el programa de más de dos horas y media "sin telepronter": "Iba al vacío. Lo aprendo todo de memoria".

Su peor momento lo pasó cuando acabó la gala y todo el mundo le empezó a felicitar. "Me puse las zapatillas de deportes porque ya no podía más con los tacones y le dije a mi hermano: 'No me encuentro bien'. 'Pero si te están felicitando, ¿qué te pasa?'. 'Estoy mala, tengo un dolor de barriga...'; entonces Inma, que me maquilla, me pregunta: '¿Cuánta pasiflora te has tomado?' 'Me he tomado medio bote'. '¡Anima! Pero si esto es de herbolario... te va a dar un chungo", ha contado sobre el final de la noche.

Su energía fue menguando según llegaba el final del programa y, cuando se apagaron los focos, ya se encontraba fatal: "Al llegar al hotel me puse Juego de tronos porque ver a Khaleesi envalentona".

Tampoco lo pasó bien con Suzete, la concursante que se atrevió a cantar Di mi nombre de Rosalía. "Me dio mucha pena su pie", ha reconocido la presentadora, consciente de que las tiritas no le hicieron efecto y que la concursante terminó la gala sin poder andar.

"Eso le pasaba, ¿no? Yo le noté algo en su cara que no estaba bien", ha añadido Juls de Ginebras.

Masi, es Meisi para Tinet

La tertulia de Operación Triunfo ha contado también con Masi, presentadora de las posgalas de OT, a la que Tinet llama Meisi.

"Me llamó Meisi porque la A la dice en inglés", ha bromeado sobre el jefe que se ha hecho viral por liarse con su nombre. "Le dio un no sé qué, pero no lo he hablado con él", ha apuntado entre risas la también colaboradora de Tómatelo menos en serio, que ha aprovechado su visita al programa para hacer un llamamiento a su compañeroXuso Jones. ¡Queremos que venga de invitado al late night de Europa FM!

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa