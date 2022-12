Chenoa revela en 'Tómatelo menos en serio' quién le prepara tuppers

NO SON SUS PADRES

Chenoa, Masi y Mariam Hernández han terminado hablando de comida casera en Tómatelo menos en serio, el late night de los jueves y viernes en Europa FM.

La cantante y presentadora ha sacado el tema de los tuppers tras escuchar una cuña de Fox y ha confesado que ella no los recibe de sus padres —viven en Mallorca—, pero sí tiene otras personas que se los preparan.

"Tengo una vecina que me manda. Le gusta cocinar y me da", ha dicho celebrando la suerte de su vecindario. "Y sino, mi conserje que es un amor .Como es de Ecuador, me hizo un ceviche el otro día y lo subió con su mujer. Tomamos un plato ecuatoriano buenísimo", dijo sobre Gino, al que ha mandado un beso desde el programa.

Chenoa ha aprovechado para confesar que siempre se hace amiga de los conserjes en los edificios en los que vive. "Le he regalado una fiesta de Navidad porque me cuida mucho", ha contado la también colaboradora de Cuerpos especiales, que llegó a cambiarse de edificio cuando se jubiló su conserje. "Te lo juro", ha añadido.

La cantante, que en su día participó en el programa Celebrity Bake Off, sorprendió recientemente en mayo de 2020 al revelar en redes que es nieta de cocinero. "Mi abuelo era vasco-navarro cocinero con una estrella Michelin algo que poca gente sabe [...], ahora entiendo mucho más su sacrificio y pasión por la cocina", escribió en Instagram la cantante que, pese a que le va en la sangre, confiesa que le va más limpiar la cocina que cocinar

