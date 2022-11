Chica Sobresalto: "He mandado un mensaje a Shakira porque le quiero enseñar 'La estrella"

El especial de Tómatelo menos en serio en Sevilla tuvo a Chica Sobresalto como invitada. La cantante, colaboradora de Cuerpos especiales, charló con Chenoa de su canción La estrella, que define como "un homenaje a la Maialen niña".

"Soñaba con ser una estrella e ir Operación Triunfo", ha contado Maialen sobre su infancia. "Luego creces y te das cuenta de que las cosas no son como esa niña se piensa", ha añadido.

Chica Sobresalto, como gran cantidad de artistas, ha tenido que enfrentarse a muchos noes y también a comentarios negativos. "En el momento en que dices que te quieres dedicar a la música, toda la gente adulta te dice que es difícil. Entonces tienes que echarle el doble de ovarios para hacer frente a eso. Si no llega a ser esa niña, yo no estoy donde estoy", ha añadido.

Las referencias de 'La estrella', la canción de Chica Sobresalto

La estrella, la primera canción del disco Oráculo que saldrá en 2023, esconde varias referencias.

La primera es a Shakira, la cantante que admira desde niña. "Siempre he sido una loca de Shakira", ha dicho la cantante, que tenía todas las cintas de la colombiana.

"Le he mandado un mensaje a Shakira a Instagram porque le quiero enseñar la canción". No le ha respondido todavía, pero no tira la toalla. "Es normal. No sé cuántos mensajes le llegarán al día, pero lo seguiré intentando", apunta la cantante, que en La estrella canta Shakira hay una nada más.

Otra de las referencias de la canción es la película El bar Coyote, una película que le inspira desde pequeña. "La veía y era mi sueño que me pasase algo así. Una chica que le gusta la música y de pronto va del pueblo a la ciudad y le pasan cosas malas pero ella resiste y y tiene tanto talento que triunfa...", apunta sobre la cinta protagonizada por Piper Perabo y Adam Garcia, y cita otras similares como Begin Again o Flashdance. "Esta narrativa me gusta muchísimo"

El vídeo de La estrella también es un homenaje a los astros y al tarot, universos que le fascinan desde niña. "Desde pequeña me gustaba mucho pensar que existían todas esas cosas", ha contado a Chenoa. "Me inventaba palabras para ver si eran mágicas y pasaba algo". La ilusión de los niños que no se pierda nunca.

La voz de Chica Sobresalto y el homenaje a su perro

La entrevista a Chica Sobresalto ha incluido una confesión sobre la voz de la artista. "Al principio me rayaba tener la voz tan dulce", ha dicho Maialen a Chenoa, y ha contado que "intentaba apretarla" aunque le salía a ratos.

Ahora ha superado esa fase y experimenta con lo que hacen otros artistas y le gusta. Prueba y si sale bien, sigue.

Sobre su noche más legendaria también ha hablado Maialen, que ha contado que fue en el Festival de les Arts en 2021. "Fue el primero que hicimos con la banda. Luego nos fuimos por todo el festival y fue increíble", ha contado la cantante, que en esa festival compartieron cartel con Vetusta Morla y Rigoberta Bandini. "Increíble".

El último secreto descubierto por Chica Sobresalto tiene que ver con su brazo izquierdo. La artista tiene muchos tatuajes y hay uno que le gusta especialmente. "Tengo a mi perro gigante porque es la cosa más bonita que tengo.. Antes lo enseñaba con el móvil y ahora solo hago así", ha contado remangándose la manga.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa