La confesión de Chenoa: "He llegado a ir a la playa y no mojarme porque me daba vergüenza ir al agua"

MarianG ha aprovechado la visita de Mara Jiménez (Croquetamente) a Tómatelo menos en serio para pedirle ayuda y desmontar juntas los argumentos que utiliza la gente gordófoba.

La colaboradora y guionista del late night de Europa FM ha ido enumerando una serie de frases hechas —"si estás gordo es porque quieres", "bueno, pero eres muy guapa..." — y ha conseguido enfadar a Chenoa con algunos de esos mitos.

La cantante y presentadora ha abierto la boca en señal de asombro al escuchar el argumento que dice que "luchar contra la gordofobia es promover la obesidad". "Lo tengo tan poco en mi diccionario que no lo entendía, mi cabeza no está en ese mundo. Me cuesta porque no estoy ahí", ha dicho indignada.

"A esa gente le diría que de mi cuenta de Instagram han salido cero unidades de gente gorda, y sí hay gente que ha sanado su relación con la comida, que se siente más plena, hace más deporte...", ha enumerado Mara, a lo que ha añadido Chenoa: "Más fácil. Gente que puede ir a la playa [y ponerse en bañador]".

Lo ha dicho desde la experiencia: "Yo he tenido la sensación de agarrar contracturas para no moverme o de no mojarme porque me daba vergüenza ir hasta el agua. Y no era conocida, era una cuestión mental".

Chenoa ha contado que le ocurrió siendo mucho más joven, a finales de los 90 y principios de los 2000. "Era muchísimo peor [que ahora] porque todavía no se hablaba", ha continuado la presentadora, que reconoce que se sentía juzgada por sus amigas, que "se supone que te aceptan tal como eres".

"Gracias a ese activismo contra la gordofobia hay personas que me han escrito para decir que se han puesto el bikini por primera vez, así que me da igual que digan que hacemos apología de la obesidad", ha sentenciado Mara. "Al final se trata de tener una vida plena y no debería haber peros".

