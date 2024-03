Mara Jiménez: "Croquetamente empezó siendo mi desahogo y se ha convertido en un lugar seguro para muchas personas"

Mara Jiménez, Croquetamente, lo tuvo muy claro cuando la nominaron a los Premios Ídolo 2023. La actriz, escritora y activista contra la gordofobia no se imaginaba un perfil como el suyo en la gala y acudió a la ceremonia dispuesta a llamar la atención. "Esta es la mía. Si voy, voy con todo", pensó la influencer que ha visitado a Chenoa y Ventura este jueves en Tómatelo menos en serio.

Nominada en la categoría Conciencia Social, la influencer decidió utilizar la ceremonia para visibilizar su discurso y lo hizo a través de su vestido. "Quería ir guapísima y que la gente no se quedase indiferente a mi paso", ha contado sobre el llamativo corpiño blanco que lució esa noche y en el que asegura se gastó un dineral.

"Hasta que no me lo puse ese día, no me lo vio nadie. Así sería más impactante", ha continuado la invitada, que no recibió el premio pero aprovechó esa noche para compartir una serie de dramáticos datos con sus seguidores: "Me gustaría que no olvidáramos que cada día 11 personas se suicidan en nuestro país, que casi medio millón sufren Trastornos de Conducta Alimentaria y que la gordofobia no solo existe sino que nos oprime y nos mata a diario".

El triunfo esa noche fue para Henar Álvarez. Mara tuvo que esperar a noviembre, cuando fue reconocida en la categoría Concienciación, diversidad e inclusión by Therapyside en los 'GenZ Awards.

"Muchas veces dudo mucho de mí misma, de lo que hago y pienso que no es tan importante. Estos premios dan un soplo", ha confesado en el programa, y luego ha añadido: "Sinceramente pienso que no hago nada del otro mundo, creo que lo que más me puede caracterizar es la autenticidad. Lo único que encuentro diferenciador es la autenticidad y la sinceridad en todo momento. Saber decir cuándo me estoy equivocando, cuando no estoy haciendo las cosas bien..."

Quién es Mara y quién es Croquetamente

El éxito de Mara Jiménez está relacionado directamente con su alter ego Croquetamente, aunque su existencia no se entiende sin conocer la historia personal de Mraa .

"Es una artista multidisciplinar, disfrutona lo máximo y una vividora que exprime mucho la vida", se define a sí misma. "Durante toda mi historia he vivido un proceso muy heavy con la relación con mi cuerpo, que ha marcado mucho mi historia personal, y cuando a los 23, 24 años cuando empecé a recuperarme del Trastorno de Conducta Alimentaria con el que llevaba toda mi vida, empecé a notar una necesidad muy fuerte de expresión y de contar lo que estaba pasando, de compartirlo, y de intentar poner una semilla de amabilidad en el mundo que tanta falta nos hace. Ahí nació Croquetamente", ha explicado en su entrevista.

Su alter ego nació con claro objetivo: "Es un perfil que empezó siendo mi desahogo y se ha acabado convirtiendo en un lugar seguro para muchísimas personas e incluso para mí. Donde cada uno puede ser como es y compartir la amabilidad que hace falta".

Superar el bullying

Su objetivo es terminar con la gordofobia y lograr la aceptación de los cuerpos no normativos. Parece algo complicado "pero al final todo se basa en el respeto", apunta Mara, que no lo tuvo siendo pequeña. Fue víctima del bullying.

"Yo no tuve el apoyo que necesité para sanar eso y desarrollé el trastorno de conducta alimentaria que me ha acompañado toda mi vida", ha confesado. "El punto de inflexión llegó al tocar fondo. Veía que no respiraba, no levantaba cabeza... y pensé 'tiene que haber otra vida para mí'. Me negaba a pensar que iba a estar así hasta el día que me muriese porque no lo iba a soportar".

Mara echó de menos la comprensión y el apoyo necesario. "Para mí es imprescindible que alguien te sostenga y te diga 'esto no es tu culpa, no hay nada malo en ti, vamos a hacer que tus heridas sanen y también que te puedas hacer fuerte'. No se trata de ser fuerte desde la coraza, del yo contra el mundo, sino soy fuerte en lo que yo pienso de mí, en lo que yo creo que mí y me hago fuerte para enfrentar el mundo", ha reflexionado.

De esta situación nació su compromiso con su alter ego social. "Si me lo tomo tan en serio es porque intento crear el referente que yo no tuve", ha apuntado la autora de la obra Gordas, una representación que lleva dos años en cartel y más de 200 funciones y que nació con una vocación: "Es una comedia con crítica social. Lleva a la reflexión para luego ir a tomar algo con tus colegas y seguir comentando".

