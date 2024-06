Diego Nister: "Si estoy triste me pongo una canción de Rapunzel o Phineas y Ferb"

Tómatelo menos en serio ha abierto las puertas este viernes para recibir a un creador de contenido valenciano adicto a Disney.

Diego Nister ha charlado con Chenoa y Ventura sobre Bésala, una de sus últimas canciones, y ha confesado la gran influencia que los dibujos animados han tenido en su vida. De hecho, este tema incluye varias referencias a películas de su infancia.

Es tan fan de estos films que ha reconocido que "en sus peores momentos" se las pone "y se anima". "Si estoy triste, me pongo una canción de Rapunzel, Colores en el viento de Pocahontas o Phineas y Ferb y me pongo contento", ha aclarado, explicando que "se sabe todas las canciones de Disney".

Diego era cómico desde joven y sus padres sabían que iba a llegar lejos, aunque sus amigos no tanto y cuando empezó a ganar seguidores le preguntaron "si había comprado bots" y les dijo que no, que un video suyo se había hecho viral. "Un día me pararon por la calle y ahí ya me creyeron", ha dicho entre risas.

Diego Nister, un romántico empedernido

El tiktoker valenciano ha dejado claro que es muy romántico y "si se enamora de verdad, le dura para toda la vida"."Hay veces que por mucho que quieras a una persona para toda la vida, las circunstancias no se dan para que estemos juntos", ha reflexionado.

Antes de triunfar como cantante y en redes sociales, regentaba un establecimiento de comida preparada en Valencia. Ahora mismo ya no lo hace, pero su hermana Andrea tiene una para ella.

"La paella y el pollo a l'ast eran los platos más solicitados en la tienda de comida preparada que tenía", ha recordado. Sin embargo, desde que lo dejó ya come lo que va pillando por casa o "cena mucho por ahí".

