Itziar Castro presenta 'La Cita': "Varias exnovias me han preguntado si en el corto las he dejado muy mal"

Nuevo programa de Tómatelo menos en serio y este jueves hemos recibido a Itziar Castro, una increíble humorista que nos presenta su corto La Cita.

¿Es más difícil ligar para los famosos? Esta es la premisa que cuenta la historia basada en hecho (casi) reales y, entre risas, ha querido hacer un llamamiento a que dejemos de pensar que las celebrities tienen menos problemas a la hora de conocer gente.

"Cuando eres famoso todos piensan que ligas mucho, que estás forrado... y es mentira porque es muy difícil. La fama te deshumaniza, te piden fotos pero no te ven como una persona", ha explicado Itziar, confesando que varias exnovias la han llamado para preguntar "si las ha dejado muy mal".

Se ha encargado de absolutamente todo como la dirección, producción... un detalle que a ella le fascina: "Me gusta ser la dueña de mi creatividad porque muchas veces hay personas decidiendo pero aquí yo he hecho lo que quería. Que me hayan dicho que ha gustado es lo más interesante".

Itziar nos enseña a lidiar con el rechazo

Como persona perfeccionista, la actriz ha revelado que ha visto el corto muchas veces y lo seguirá haciendo porque cada vez se encuentra con algún detalle que se puede mejorar. Además, ha reflexionado sobre el rechazo, un sentimiento que todos los artistas han sentido en algún momento de su vida.

"Estamos rodeados de rechazo y en los castings muchas veces te dicen que no y no es que lo hagas mal, sino que no encajas en lo que buscan. Lidiar con todo eso es complicado porque te dicen más veces no que sí", ha aclarado.

Itziar Castro acumula una larga trayectoria en la interpretación de más de 28 años y su sueño solo es "seguir trabajando y cobrando". Echando la vista atrás, ha recordado su época en la que compaginaba esto y ser la encargada en su restaurante familiar: "Yo estaba nominada a los Goya y el día siguiente iba a ayudar a mis padres".

También ha trabajado como directora de casting y ha desvelado que ella vio los primeros pasos artísticos de Darko Perić, el popular actor serbio de La casa de papel.

Y, como no es de otra forma, hay que conocer la noche más legendaria de la catalana. Nos ha contado que fue en un rodaje en el que participó junto a Chenoa y la cantante hacía de su jefa. "Me sorprendió lo profesional que eres a nivel acting", ha dicho cómicamente.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa