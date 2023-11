Joaquín Reyes es Bad Bunny y habla de sus canciones creadas con inteligencia artificial: "Hay que decirlo, la canción es buena"

De estrella en estrella. Joaquín Reyes llega este viernes al bar de Chenoa metido en la piel de Bad Bunny (aunque con corbata y extrañamente caracterizado).

El enfado del puertorriqueño ha sido tal que ha llegado a Tómatelo menos en serio, donde el Conejo Malo ha podido dar rienda a su rabia, generada por la obra de la inteligencia artificial, que se está dedicando a imitar la voz del cantante para inventar nuevas canciones, colaboraciones o versiones de clásicos. La broma de la IA jugando a ser dios en la industria musical le ha terminado de cansar.

"Ha habido un productor chileno que se llama NostalgIA, por lo de la IA...", ha empezado explicando. Según la teoría, se trata del ingeniero Mauricio Bustos. La bomba estalló con su tema ficticio creado, mediante inteligencia artificial, con la española Bad Gyal, en el que ambos cantan al puro estilo de la catalana en Nostalgia RMX.

"Estoy cabreado como un mono, pero mi cuerpo latino se timbrea, porque hay que decirlo, la canción es buena", ha reconocido ante Ventu y Chenoa. "Otra conclusión que saco: quién lo iba a decir que fuera fácil hacer una canción de reguetón, con estas rimas que dicen "no llegamos ni al título, porque antes de que empiece la serie" el protagonista de la canción se pone a chingar con otra persona, y luego se van a la orilla del mar también...", reflexiona un profundo Benito.

La respuesta a los fans ha sido clara: "Que les den por culo, que ya no son mis fans, que no vengan a mis conciertos, que no digan mi nombre", ha cerrado tajantemente. Los seguidores del cantante, por su parte, también han contestado, esta vez haciendo viral una versión navideña del villancico Burrito Sabanero con la voz del boricua.

Pero esta vez la jugada no les ha salido bien: se nota que no es él porque se entiende la letra de la canción. "Parte de mi sello, de mi flow, es que las cosas las diga como si tuviera falta de hierro", ha explicado Bad Reyes.

La verdad es que, aunque esté enfadado con medio mundo, lo del artista no es nada personal: también está enfadado consigo mismo por haberse puesto fundas en su día.

A pesar de todo, la verdad es que la carrera artística del puertorriqueño sigue bien arriba. Acaba de ganar dos premios Grammy Latino, cuya gala se celebró el pasado 16 de noviembre en Sevilla y a la que él no tuvo el gusto de acudir.

El boricua se llevó el premio en dos de sus colaboraciones del último año, a Mejor Canción de Rap/Hip Hop, con Eladio Carrión en su tema conjunto Coco Chanel, y a Mejor Canción Regional Mexicana con un X100to, con Grupo Frontera. "Soy un latino transversal, te puedo hacer una cumbia, te puedo hacer una bachachita, un ballenato, te puedo hacer un corrido... te puedo hacer muchas cosas porque los latinos cuando nacemos nos ponen todos los ritmos latinos", ha argumentado.

La canción dedicada a la IA

Para demostrar su habilidad artística, premiada en los Grammy, Bad Bunny ha traído un tema en exclusiva al bar de Europa FM, algo insólito en la historia del programa, que ha cantado en riguroso directo. "Le he dedicado una canción a la IA", ha anunciado. Parece que la venganza se sirve en plato frío y utilizando el mismo lenguaje:

No temas a la inteligencia artificial

no creo que nadie quiera ocupar tu lugar

Da igual que el horno sea más listo que tú

tampoco tiene mucho mérito

porque tú tienes algo especial

tú tienes mucha tontería

y eso siempre será 100% natural

