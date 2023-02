Joaquín Reyes es Bizarrap: "Shakira me dijo: 'Voy a hacer una canción para poner de hoja perejil a Piqué"

Joaquín Reyes ha venido este viernes a Tómatelo menos en serio con un invitado muy especial: el productor argentino Bizarrap.

Tras haber traído a Shakira al programa de Chenoa en Europa FM, el cómico cree que ha llegado el momento de recibir al coautor de la exitosa sesión 53 para hablar de cómo surgió el tema y otros secretos de su trabajo.

"Shakira me dijo 'voy a hacer una canción de desamor en la que voy a poner de hoja perejil a Piqué' y le dije 'no sé yo si va a funcionar...", ha confesado sobre la canción, que ha superado las 250.000 reproducciones en YouTube en menos de tres semanas.

El productor sale en segundo plano en el vídeo de esta sesión, como en todas las que ha hecho. Sus apariciones esconden un secreto.

"En los videoclips estoy sentado de espaldas, haciendo como que hago, pero estoy haciendo un sudoku", reconoce el productor, que en la sesión con Shakira aparece escasos segundos tocando el teclado. "Joana, no es fácil darle con el dedito a la tecla y atinar", la ha dicho a la invitada, la boxeadora Joana Pastrana, justificando su reducido papel.

La realidad es que en las sesiones de Bizarrap no siempre sale Bizarrap. "A veces pongo un maniquí [en el estudio de grabación] y yo estoy haciendo mis cosas", ha contado sobre el espacio en el que graba todas las sesiones. "Siempre es el mismo sitio. No sabes cómo huele ahí. Huele a chotuno humano. Porque no aireo", ha añadido sobre su miedo a que desaparezca la magia.

La historia del nombre de Bizarrap

Bizarrap tiene más secretos que contar. "Bizarrap es mi nombre completo. Gonzalo Julián Conde es mi nombre artístico", ha aclarado sobre su sobrenombre. "San Bizarrap es el patón de las remezclas", ha añadido.

Su gorra también esconde un secreto. "La llevo porque debajo de la gorra hay un ratoncete que me va tirando del pelo y con él hago las remezclas", ha explicado el artista, que reconoce tener muy mala memoria y que se tiene que poner sus sesiones en YouTube para recordar los artistas con los que ha colaborado.

Ahora se plantea trabajar con Julio Iglesias, aunque esta situación le plantea un problema en el estudio de grabación: "No podemos bajar mucho la luz de la habitacioncita porque no se le ve. Él está tan moreno que hay que calibrar, sino parecería el hombre invisible, solo se vería la camisa blanca y los dientes".

