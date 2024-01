Pablo Ojeda, nutricionista: "Una palmera de chocolate a tiempo es mejor que un filete a la plancha"

El nutricionista Pablo Ojeda , conocido por salir en Más vale tarde en laSexta, visita a Chenoa y Ventura en Tómatelo menos en serio para hablar de alimentación. A él no le gusta la palabra "dieta" y prefiere referirse a "vida saludable". Tampoco cree que haya un peso perfecto. "El ideal es en el que, estando SANO, cada uno se encuentre bien", insiste. 👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

El viernes ha tomado tintes didácticos en Tómatelo menos en serio. A las habituales risas se han sumado las enseñanzas del nutricionista Pablo Ojeda, habitual del programa Más vale tarde en laSexta.

El experto ha hablado de alimentación con Chenoa y Ventura y lo primero que ha hecho es aclarar porque odia la palabra dieta. "Con la palabra dieta le estás dando un poder a la comida sobre ti que realmente no tiene. Estás dejando que te domine. La palabra dieta lleva implícito que lo importante es la comida", ha aclarado Ojeda, que prefiere sustituir la palabra dieta por vida saludable.

Recién terminada la Navidad, el experto en alimentación ha explicado que lo habitual en estas fiestas (y no demasiado preocupante) es ganar entre dos y dos kilos y medio. "El problema [cuando llega esta época del año] no es volver a la normalidad, el problema es salirse demasiado de la normalidad", ha continuado, refiriéndose a que uno se puede exceder el 24, 25 o 31 de diciembre..., pero lo que no se debería es dedicar el mes de diciembre a cometer excesos.

"No conozco a ninguna persona que pierda mucho peso y sea capaz de mantenerlo solo con la comida"

Pablo Ojeda defiende que para perder peso hay que "ponerse objetivos reales": "Son cosas que puedes introducir poco a poco y cuando las hayas introducido, introduces la siguiente". Y matiza: "Pero no conozco a ninguna persona que pierda mucho peso y sea capaz de mantenerlo solo con la comida. Es prácticamente imposible".

Para el experto, "todo lo que no sea aumentar tu metabolismo aumentando el ejercicio, estás frito".

"Lo importante es estar sano"

Pablo Ojeda defiende que uno de los problemas actuales es que "hemos convertido lo extraordinario en algo ordinario" y que nuestra despensa está llena de alimentos que deberían ser excepcionales. "Yo de pequeño no tenía refrescos de cola en casa, cuando iba con mis padres a comer por ahí, estaba más bueno", apunta.

Al hablar de peso, defiende que "el peso ideal es en el que, estando SANO, cada uno se encuentre bien". No hay un peso ideal, lo que hay que tener es buena salud. De hecho, dice, "lo importante es aceptar nuestro cuerpo, pero dentro de esa aceptación tenemos que buscar nuestra versión de salud".

Una palmera a tiempo

Pablo Ojeda explica también que mantenerse en un peso adecuado no es solo una cuestión de controlar nuestra alimentación, hay otros aspectos que influyen. "Un mal sueño tiene una implicación directa en nuestro peso. También la ansiedad, el dinero, los factores socioeconómicos, culturales, hormonales... pero miramos solo la comida", apunta.

El sol también ayuda e incluso los homenajes. " Yo siempre he dicho que una palmera de chocolate a tiempo es mejor que un filete de pollo a la plancha", apunta a sabiendas de que puede recibir muchas críticas. "Pero no desde el plano metabólico, es desde el plano emocional. Si yo estoy sometido a esa restricción, si tengo algo muy duro... lo puedo romper fácilmente. Si soy flexible, si puedo tomarme esa palmera al día, estoy tranquilito y puedo continuar [con el control de los alimentos]".

El invento del airfryer y los mitos más extendidos

Con un nutricionista en el bar, es imposible no sacar mitos de alimentación a la luz y Ojeda no tiene problema en aclarar y desmentir algunos de los más extendidos.

Tomar agua en las comidas engorda — MENTIRA. Es acalórica.

Una copita de vino al día está bien — MENTIRA. El alcohol en ninguna forma es sano, pero sí es cierto que favorece la sociabilidad.

La comida light no engorda — MENTIRA.

Saltarse comida ayuda a adelgazar — MENTIRA. El cuerpo está preparado para no comer. Cuando te saltan comidas por compensar tu organismo no lo sabe; lo que sabe es que estás dejándole de dar de comer y en las siguientes ingestas tu cuerpo se pone en modo ahorro.

Respondidas las dudas sobre los mitos, toca responder las preguntas de los oyentes.

¿Cómo hacer para bajar la barriga cervecera? "No beber cerveza. Es anatomía. Es complicada no tenerla porque es anatomía".

¿Es buen invento el airfryer ? "Es un maravilloso invento porque sustituye los aceites requemados y al final es más limpio. Tiene sentido si le vas a dar uso porque al final no deja de ser un horno y el horno es el aparato electrodoméstico que más gasta de la casa".

? "Es un maravilloso invento porque sustituye los aceites requemados y al final es más limpio. Tiene sentido si le vas a dar uso porque al final no deja de ser un horno y el horno es el aparato electrodoméstico que más gasta de la casa". ¿Los alimentos light son peores por los químicos que los de la pastelería de al lado de casa? "¡Desde luego! El problema es el umbral del dulce, que lo estamos subiendo tanto que cada día necesitamos más".

son peores por los químicos que los de la pastelería de al lado de casa? "¡Desde luego! El problema es el umbral del dulce, que lo estamos subiendo tanto que cada día necesitamos más". ¿Deberíamos desconfiar del nutricionista que pone dietas estándar? "Desde luego porque cada persona tiene unos gustos, un estilo de vida, unos horarios... y hay que adaptarlos".

¿A medida que pasan los años el metabolismo cambia? "Sí. Además en el caso de las mujeres, a partir de los 47 años el metabolismo baja mucho".

La conclusión y el resumen del experto, que llegó a pesar 138 kilos cuando se enfrentó a una depresión y le dio por comer sin parar, es que hay dos formas de bajar peso. Una es subiendo el metabolismo basal y la otra, y muy importante, es mantenerse activo durante todo el día. No sirve de mucho ir todos los días una hora al gimnasio, si luego estamos tirados en el sofá de casa.

