Victoria Martín pone en un aprieto a su novio Nacho en 'Tómatelo menos en serio'

Victoria Martín ha llegado con sorpresa en su debut como colaboradora de Tómatelo menos en serio, el late night de Europa FM presentador por Chenoa.

La sorpresa es la intimidad que ha contado de su novio Nacho. "El otro día empiezo a escuchar unos sonidos asquerosos de pedos. Abro la puerta del baño y veo a Nacho que no está tirándose pedos. Es que está en un grupo de WhatsApp para tirarse pedos, que es lo que hacen ahora los hombres heterosexuales", le ha contado a Chenoa y a la invitada Sandra Barneda, que han quedado alucinadas antes esa revelación.

"Está en un grupo de pedos, él graba sus pedos... ", ha añadido sobre la afición de Nacho, antes de animarlo (por decirlo de alguna manera) a que entrase en el programa.

¿De qué van los grupos de WhatsApp de pedos?

"Me explicó el procedimiento. Tú estás en un grupo de WhatsApp, que se va metiendo gente, pero no puedes hablar. Lo que tienes que hacer es meterte en el grupo, no guardar a nadie porque todo es anónimo", ha dicho Victoria al hablar de Pedos for life", ha revelado sobre la costumbre de Nacho. "Él por la noche se sienta en el baño para escuchar la retahíla de pedos de desconocidos. No ha habido una presidenta mujer en este país pero los hombres hacen esto".

El grupo de Nacho es totalmente anónimo y hay 80 integrantes. "Estoy preocupado por que me echen del grupo porque no se puede hablar de esto", ha contado Nacho, que no pasó ningún casting pero cree que lo hubiese pasado si hubiese sido necesario. Dice que es físicamente liberador. "Es mi guilty pleasure. Mi disfrute del día".

Victoria Martín ha terminado la conversación como solo ella sabe "Nacho, ¿por qué me has hecho esto? ¿O por qué no me has avisado antes comprarnos una casa? Yo solo quiero un marido normal, que sea porno, que sea ludópata".