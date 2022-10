Sandra Barneda confiesa a Chenoa cuál es su canción favorita para superar una ruptura

¿Qué hace Sandra Barneda cuando sufre un desengaño amoroso? Con esa pregunta la han recibido Chenoa y Ventura este jueves en Tómatelo menos en serio, el late night de Europa FM que consigue que los invitados dejen fuera las preocupaciones y olviden los problemas durante una hora. Su solución para el mal de amores está en la música. La autora de Las olas del tiempo perdido tiene varias fases para superar un desengaño y una canción para venirse arriba.

"Primero me cabreo, no me gusta que me dejen; luego me como el mundo, creo que soy la hostia; luego me doy la hostia y me vengo abajo; y luego ya voy remontando poco a poco", ha contado Sandra Barneda, que para esa remontada tiene una canción. "Yo me pongo The Best, de Tina Turner. Aunque también hay que ponerse música para llorar", ha apuntado.

Los amores de infancia de Sandra Barneda

En esto de hablar de amores, Sandra Barneda ha hecho una confesión. La periodista rememora los veranos de infancia en la novela Las olas del tiempo perdido y al hablar de veranos e infancia hay que hablar de Verano azul.

"Me encantaba Bea, luego entendí por qué", le ha confesado a Chenoa que ha querido saber por qué: "No sabía todavía que me gustaban las mujeres. Yo tenía fijación por Bea. A todo el mundo le encantaba Javi pero a mí me gustaba Bea".

No le gustaba la personalidad de su personaje, le gustaba porque "era guapa": "Soy así de frívola, al principio me entra el físico".

Sandra Barneda ha confesado que se fija en la apariencia pero no le basta solo eso: "Esto no se sostiene si luego no hay una conversión".

En esa época de juventud, más allá de Bea de Verano azul, Barneda no tenía crush. Sus carpetas estaban forradas de baloncesto. El baloncesto era su pecado capital en aquella época, su lujuria, hasta que llegó el sexo. "Ya no he vuelto al baloncesto", ha confesado entre risas.

Enamorada de Jennifer Lopez

De niña le gustaba Bea y de mayor le gusta Jennifer Lopez. Le encanta y le encanta en todos los sentidos. La adora.

"Me gusta mucho porque creo que es una mujer que no tiene complejos, se bebe la vida, la vive intensamente. Ella hace lo que quiere aunque le pongan trabas", ha dicho al hablar de la neoyorquina a la que ha visto en dos ocasiones en concierto.

"Y físicamente, vuelvo a la frivolidad, Jennifer Lopez me parece impresionante", ha contado cuando ha entrado en el bar Supremme de Luxe.

El pasado como actriz de Sandra Barneda

La colaboradora de TMES ha sacado otro tema a Sandra Barneda: su pasado como actriz. La periodista trabajó en series como Al salir de clase y Compañeros, en la que hizo de profesora de baile.

"Comprobé que no soy nada de guión", ha explicado cuando le han preguntado si tiene intención de volver a la actuación y por qué la dejó. "Estudias interpretación para tener más herramientas para improvisar pero para meterme en el papel no".

Sandra Barneda tampoco se ve en el baile ni en la canción. "Soy muy torpe. En la canción tengo oreja, no oído, admiro a todo el mundo que canta. Yo no", ha confesado.

Sandra Barneda, una presentadora cierrabares

Lo suyo no es cantar ni bailar pero sí la fiesta. Sandra Barneda se define como una cierrabares.

"Yo soy Gremlin. Si salgo de marcha no me pongas límites. Esto me fastidia mucho", ha contado para sorpresa de Chenoa. "¿No te lo esperabas? Es que yo sorprendo".

Sandra Barneda tiene muchas noches legendarias y recuerda especialmente una en la que perdió las llaves, no pudo entrar en casa y siguió la noche por no fastidiar a su compañero de piso. "Vas ahí cerrando bares y llegas a las 3 o 4 de la tarde con la excusa de que has perdido las llaves", ha explicado, para luego contar la reflexión que hace en un momento así. "Dices, no voy a gastar un cerrajero de urgencia porque para lo que me voy a gastar en el cerrajero, seguimos de marcha".