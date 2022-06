Paula Cendejas presenta 'x Ti', su videoclip más hot junto a martina Cariddi

Paula Cendejas ha venido a yu Music a presentar x Ti, su último tema, que habla de una ruptura. "¿Prefieres dejar o que te dejen?", le ha preguntado Lorena, “No me acabo enamorando muchas veces así que prefiero tomar la decisión” ha señalado, “que te dejen me parece un acto valiente por esa persona.”

La artista ha hecho una confesión sobre este tema: "La canción va directamente para alguien, no consigo separar la persona del artista", reconoce.

Bnet le ha preguntado si ha combinado algo personal por gustarle a alguien a raíz de una frase de su canción, y ella ha respondido que cree que al final cambias cosas indirectamente e intentas adaptarte a sus gustos, aunque reconoce que ella es muy recta para eso y no lo hace.

Un videoclip muy sensual

Martina Cariddi aparece como protagonista en el videoclip de x Ti porque son muy amigas, y a ella le gusta mucho su música. Paula se lo propuso, y además quería que su proyecto estuviese lleno de mujeres, por eso también cuenta con una directora.

El videoclip tiene parte de actuación y Paula, que no es actriz, tenía miedo de que no saliese bien: “Me daba miedo no tener la conexión con alguien porque nunca había actuado”, es por eso que eligió a su amiga para rodarlo.

"Es muy hot" ha dicho Lorena sobre el vídeo, que le ha preguntado cómo se rodó. "La parte de los besos y un poco más sensual no hay guion porque teneos mucha conexión", solo para la escena de la discusión, para la que ensayaron juntas.

Lorena le ha preguntado si se ve haciendo algunos pinitos en series como actriz “Me sentí muy orgullosa del trabajo, pero me supuso mucha presión. Hoy por hoy no lo creo”, ha negado la artista.

Los proyectos de la cantante

"Estoy preparando un álbum para el año que viene" ha comentado. Este es el primer single, pero va a lanzar más sencillos antes de que el disco salga a la luz, pero este es muy especial para ella, porque ha sido un reto, “son muchas cosas”, reconoce.

"Tengo muchos sueños. Se me vienen oportunidades que nos dependen de mí, pero preferiría que me pasase un poquito después, por ejemplo, actuar en el Loolapalooza”, festival en el que ha cantado en Chile este año.

Además este verano tiene gira por España durante junio y julio, y un par de fechas sueltas en septiembre, además de festivales. “No sé cuando porque soy muy mala para las fechas”, ha señalado, así que tendremos que estar atentos a su Instagram para saberlo.

Vuelve a escuchar a Paula Cendejas en el minuto 10:33