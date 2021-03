Rayden: “La mujer cactus y el hombre globo ha inspirado una novela” //

David Martínez, más conocido como Rayden, ha visitado yu Music de Europa FM para presentar su nuevo trabajo discográfico: Homónimo. Este disco cierra una trilogía de la que han formado parte Sinónimo y Antónimo.

Asegura que ya está preparado para una nueva etapa musical y que "va a ser una trilogía también"y aunque no ha querido explicar de qué, solo la confirmación ha sido toda una alegría para sus seguidores. Mientras llega la hora de conocer su próximo proyecto, presenta 12 canciones entre las que le cuesta encontrar favoritas.

"Don Creíque, La mujer cactus y el hombre globo, El mejor de tus errores…", a Rayden le resulta difícil elegir una sola entre su nuevo repertorio. Lo que si ha destacado Lorena Castell es que las canciones del alcalaino han ido evolucionando y ahora se atreve a cantar más.

"Intento hacer un género transversal. Es un rap que bebe de otras cosas", asegura antes de desvelar que próximamente publicará una novela. La historia ha inspirado la canción La mujer cactus y el hombre globo y aunque el tema ya es uno de los más populares, el libro tardará el llegar. Será en abril de 2022 cuando podamos leer esta aventura.

Su hijo elige las canciones

El nuevo disco de Rayden ha salido a la venta el día del padre y no es casualidad. El artista es padre de un hijo de cuatro años que se ha convertido en parte activa en la carrera musical de su padre. "Estudio a mi hijo con las canciones. Cuando veo que alguna se le pega, digo aquí hay tema. La que más se le pegó fue Solo los amantes sobreviven y una de las frases que más se le quedó es "quiero hacértelo otra vez de cara o contra la pared" y pensé… le estoy inculcando malas energías. Le dije: no digas eso y a tu madre menos".

Rayden acostumbra a sorprender a sus seguidores con numerosas colaboraciones, algo que la pandemia está frenando. Aún así, muchos de los cantantes con los que ha interpretado se unirán a su gran concierto del próximo seis de noviembre en Madrid. Cumplir 20 años sobre el escenario no es cualquier cosa y allí estarán muchos de sus amigos. "Me unen grandes amistades a las personas con las que he colaborado. Una amistad muy bestia". Si hay algo que queda claro es que la música une.

