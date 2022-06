Presentamos 'Nostalgia', el EP de Bely Basarte sobre la importancia de la salud mental

Bely Basarte ha venido a yu Music a hablarnos de su nuevo EP, Nostalgia, y según asegura Lorena Castell, “tiene canciones que molan mucho” como su sencillo Molly. Pero, ¿quién es Molly? “Es mi gato”, ha respondido la cantante, que tiene un gato egipcio.

El videoclip de Molly es muy curioso, y Bnet le ha preguntado qué son los fantasmas que aparecen en él, a lo que ella ha respondido que es su cabeza, su autoestima, y esos son los fantasmas que le rondan, sus inseguridades, que siempre vuelven aunque no quieras.

Este EP lo ha hecho ella sola para absolutamente todo, la composición, la producción, así que es 100% suyo y personal, escrito en su cuarto, y eso inspira un poco a sus inicios dando nombre al disco, Nostalgia.

Componer el inglés para ocultar sentimientos

¿Cuál es el motivo por el que Bely ha vuelto a componer en inglés? "Me apetecía probar porque hacia mucho tiempo que no escribía en inglés, no encontraba las palabras para decirlo en español y lo hice en inglés", ha confesado la cantante, que no quería que sonase muy moñas.

"Mi madre va a escuchar que estoy hecha mierda y me han roto el corazón” confiesa respecto sobre sus letras tristes en español.

La intérprete también ha contado que en español le costaba más componer a la hora de reflejar sus sentimientos, y que cuando lo hizo en inglés tardó 20 minutos.

Varios lanzamientos en formato corto

Todas las canciones del EP son una especie de corto, un proyecto que hizo con los chicos de omglobal. La faceta de actriz le gusta mucho, de pequeña hacía teatro y le apetecía interpretar en sus videoclips, y que fuese parte de su carrera.

Para ella es un proyecto superespecial y hizo el estreno en un cine de Madrid con 50 personas para ver el corto. Lo hizo por cerrar la etapa y porque le hacia mucha ilusión verse, aunque ya había doblado la película de La Bella y La Bestia para el cine.

La importancia de la salud mental

En este disco ha tratado especialmente la salud mental y la importancia de perdonarte a ti misma, y le gustaría que la gente que lo escuche se siente reflejada.

No es tu culpa, otro de los temas de Bely, se lo dedicó a un amigo con el que se distanció en la pandemia, y se han vuelto a reencontrar. Gracias a la música ha existido una reconciliación.

"Ya me he perdonado por todo con este disco, y lo que estoy componiendo ahora es de otra etapa vital", ha señalado Bely, que dice que sus amigos la están notando diferente en este nuevo momento de su vida.

