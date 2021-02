yuMusic | con Eva B | #yuMusicEvaB

Eva B, la cantante con la voz más personal de la última edición de 'Operación Triunfo', ha visitado 'yu Music' para pasar una tarde de lo más divertida junto a Lorena Castell, Carlos Marco y Angy Fernández. La artista ha venido ha contarnos las novedades de su carrera musical y se ha enfrentado a Angy en '¡Adivina la canción!'.

Como siempre, antes de dar la bienvenida a la invitada, hemos arrancado con las noticias de la semana con Angy Fernández y lo primero que teníamos que comentar es el documental de Britney Spears del que todo el mundo está hablando —y que pudimos ver en España de la mano de Odisea el pasado lunes 22 de febrero—.

'Framing Britney Spears' aborda la vida de la cantante y reivindica que a sus 39 años continúa controlada por su padre, que se encarga de sus finanzas y su carrera profesional. También da voz al movimiento #FreeBritney, que defiende que la artista recupere las riendas de su vida.

El machismo, la salud mental y otros temas, como la sexualidad o la vida de las estrellas juveniles, se abordan en este documental de The New York Times que ha cautivado al mundo y que ha levantado ampollas, tanto que Justin Timberlake ha tenido que pedir disculpas por cómo se comportó con ella.

ENTREVISTA A EVA B EN 'YU MUSIC'

'Frío y calor' es la nueva canción que ha presentado Eva B en 'yu Music'. La cantante se ha encargado de escribir le guion del videoclip en el que se pueden ver cuchillas y, sobre todo, mucha sangre. Destaca, entre otras cosas, la capacidad interpretativa de Eva. "Me gusta involucrarme en los proyectos", ha confesado a Lorena Castell y Carlos Marco.

Sobre sus nuevas canciones, no ha querido desvelar grandes detalles, solo que incluirá diferentes estilos. "Me gusta ‘Frío y calor, pero no quiero centrarme solo en un estilo". Puedes ver la entrevista completa aquí.

'ADIVINA LA CANCIÓN': EVA B VS ANGY FERNÁNDEZ

Tras charlar un rato con Lorena Castell y Carlos Marco, Eva B se ha enfrentado a Angy Fernández en el popular 'Adivina la canción'. El primer punto de la tarde ha sido para Angy que ha adivinado, con solo un par de notas, 'La noche de anoche' de Rosalía y Bad Bunny. Lo que nos ha dado pie a hablar de cuánto nos apetece salir de noche.

"Yo salía muchísimo, pero disfruto en casa viendo 'The Walking Dead'", ha confesado Eva B.

El resto ha sido un auténtico duelo y el resultado no ha podido ser más ajustado. ¡Puedes verlo aquí!

RECIBIMOS A RIZHA

Este sábado, hemos dado la bienvenida a una nueva colaboradora de 'yu Music': Rizha. La cantante y actriz argentina de sonido underground se suma al programa que conducen Lorena Castell y Carlos Marco para traernos novedades de este estilo musical que domina a la perfección.

Avril Lavigne estrena nueva canción 'Flames' con Mod Sun, gracias al videoclip que ha traído Rizha hemos descubierto que la cantante no ha envejecido, ¡está igual que cuando saltó a la fama en 2002!

De la mano de Rizha hemos descubierto a Dorian Electra y Ashnikko, que se ha abierto camino en la industria musical gracias Tik Tok. La forma de presentar nueva música al mundo está cambiando tanto que ahora lo bueno es que "se use tu música para los tik tok y que se viralice". Desde ahí puedes alcanzar el éxito en plataformas de reproducción in streaming como Spotify.

También hemos hablado de 'Gone', la primera canción en solitario de Rosé sin las BLACKPINK, la girlband a la que pertenecía desde 2016. El single de debut suena a éxito, pero ya ha avisado que su carrera en solitario transcurrirá en paralelo a la de su banda.

