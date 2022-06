Rizha presenta las colaboraciones musicales más aleatorias de la historia

Rizha viene hoy a yu Music a contarnos las colaboraciones más raras y aleatorias de la historia de la música después de flipar con el supuesto lio de Dua Lipa y Aron Piper. Esas colaboraciones causarán en ti el mismo efecto que cuando te enteraste de ese saleso.

Miley Cyrus ft David Bisbal

Una de las colaboraciones más random que hemos vivido, la mezcla de el cantante de Bulería con la intérprete de Hannah Montana, fue un reseteo cultural en toda regla. Además Rizha ha contado que ella fue a un concierto de Camila Cabello y de repente apareció Bisbal para cantar con ella.

Monserrat Caballé y Fredy Mercury

“No recuerdo si es verdad o no pero os lo cuento”, dice nuestra colaboradora que no se acuerda si paso de verdad o es un poco efecto Mandela. No, no lo soñó. Ocurrió en las Olimpiadas de 1992 en Barcelona. Se rumorea que antes de salir a cantar esto se pelearon en el Backstage.

Katy Perry ft Aitana y Tiësto

Fue una colaboración de ambas cantantes para promocionar CocaCola. Según Rizha es una colaboración muy poco colaboración porque canta un minuto y medio Katy Perry y otro Aitana, pero no es “una colaboración como tal”.

Paulina Rubio con Slash

Una colaboración de la que todo el mundo se enteró por MTV según la madre de Rizha. Otra se las colaboraciones que más impactaron en el imaginario colectivo de la cultura pop.

Taylor Swift y T-Pain

Una parodia de canciones de hip hop entre el rapero y la cantante. Fue una colaboración muy pintoresca y extraña ya que era un género muy agresivo para el tipo de música que hace Taylor, que generalmente canta de amor y desamor y sus fans no la ubicaban en ese registro.

