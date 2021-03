yuMusic | con Stay Homas y Zara Larsson | #yuMusicStayHomas

Yu Music se ha vuelto más internacional gracias a la visita de Zara Larsson. La artista sueca ha acompañado a Stay Homas como invitada de la nueva entrega del programa. Pero antes de recibir a los artistas en el plató del programa, Ventura nos ha sorprendido con el resumen de la actualidad y el éxito de Angelus Apatrida como número uno en ventas de discos físicos en España.

El negocio de la industria musical ha dado lugar a un intenso debate en el programa sobre la estrategia de cada artista para vender discos. Después, hemos recibido a los primeros invitados de la tarde: Klaus, Guillam y Rai, más conocidos como Stay Homas.

Han entrado pisando fuerte en el plató de yu Music donde los integrantes de la banda han charlado con Lorena Castell y Carlos Marco de su disco Agua, sus colaboraciones musicales y cómo fue el ascenso en su popularidad desde que animaban el confinamiento con música desde la terraza de su piso compartido. ¡No te lo puedes perder! ¡Puedes ver la entrevista completa aquí!

Después, Klaus, Guillam y Rai se han enfrentado entre ellos en Adivina la canción, la sección más popular y divertida de yu Music. ¿Quién ha ganado? ¿Qué canciones incluirían en sus playlists? Puedes verlo aquí en el minuto 27:20.

Antes de abandonar el plató, para dar paso a Zara Larsson, los chicos de Stay Homas nos han regalado una versión acústica de su canción más positiva: Let it out. ¡Puedes ver el vídeo de la actuación aquí!

Después, ha sido el turno de la sueca Zara Larsson que no ha hablado de su nuevo disco Poster Girl y nos ha dado los detalles de su concierto del 8 de marzo. Se trata de un evento benéfico junto a Ikea para visibilizar que "las mujeres hacen tres veces más las tareas del hogar" y que pretende reunir fondos para "ayudar a las mujeres y hacer del mundo un lugar mejor". Puedes ver la entrevista completa aquí.

Y recuerda, cada sábado a las 19:00h tienes una cita con la mejor música en yu Music con Lorena Castell y Carlos Marco.

