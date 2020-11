Adexe y Nau presentan su nuevo tema 'RKT' y marcan récord en 'la bola y las monedas'

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Adexe y Nau en yu / yu, no te pierdas nada

¿Cómo han llevado la pandemia y la bajada de conciertos? "Estamos trabajando en una tercera gira, a ver si para el año que viene se puede. Como no hubo mucho movimiento nos pusimos a componer", nos cuentan sobre RKT y lo próximo que está por llegar. ¡Y es que menudo estirón han pegado! Los años pasan y al pequeño, Nau, hasta le ha cambiado la voz. "Hay canciones en las que ya no llego al tono que era", cuenta. "Ahora se escucha mucho mejor la fusión de las voces".

"Si a ti mismo no te gusta tu tema no puedes hacer que le guste a la gente. Es una nueva etapa". "Ahora estoy mucho más con la composición, antes no tenía la cabeza para eso, pero ahora lo hacemos todo juntos", dice Nau.

Lo cierto es que este nuevo tema se ha colado entre las listas más populares de Latinoamérica, un lugar donde siempre les han apoyado. "Cuando vamos a Latinoamérica el cariño que nos dan es impresionante", cuenta Nau. ¿Hay alguna cosa de la que se arrepientan de todos estos años? "Todo lo que pasó es porque tenía que pasar, y todos esos escalones es lo que nos ha llevado a tener lo que tenemos", explica Adexe.

¡Terminamos con Maya Pixelskaya y su juego de "la bola y las monedas"! Adexe y Nau conocen bien el juego y hasta han visto los torneos que se han hecho así que... ¡¡Esperamos que tengan buen nivel!!

👉 Puedes ver a Adexe y Nau en el minuto 35:

